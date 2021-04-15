الصحة: هذه شروط ومدة التعافي من كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار بشأن مدة وحالات التعافي في حالة الإصابة بفيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية، سواء ظهرت أعراض للمرض أم لم تظهر الأعراض، وهل يتطلب ذلك إجراء فحص للفيروس؟

أعراض:

وقالت الصحة عبر حسابها “الصحة 937″، بموقع تويتر: إنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

الحالة المؤكدة:

وأضافت: أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (929) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (8) حالات وفيات.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (806) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (385,441) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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