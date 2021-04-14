شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» تطلق «قادة الغد» لصقل مهارات قادة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن إطلاق برنامج "قادة الغد"، الذي يُعدّ الأول من نوعه لتوجيه قادة المستقبل من طلاب المدارس، والجامعات السعوديين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و24 عامًا وتعزيز قدراتهم في التغلب على التحديات, في مبادرة نوعية تستهدف تمكين وصقل مهارات قادة المستقبل.

ويتمحور البرنامج حول إقامة معسكر تدريبي تعليمي للطلبة المشاركين، متيحًا لهم فرصة استثنائية لإخراج قدراتهم الكامنة في إطار مغامرة شيّقة في قلب طبيعة المملكة الخلّابة، حيث يخرج الطلاب عن المألوف لمواجهة التحديات، والتعلّم من خلال التجربة التي تخولّهم إلى تعزيز مهاراتهم القيادية، وتساعدهم على اكتشاف قواهم الكامنة.

ويمتدّ المعسكر على مدى خمسة أيام مكثفة، توفر للمشاركين فرصة حصرية؛ لتعلّم دروس قيّمة، غالبا ما تغفلها وسائل وبرامج التعليم التقليدية، إذ يشمل البرنامج أنشطة متنوعة وعديدة تسمح للطلاب أن ينغمسوا في تجارب تدفعهم إلى تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتنمي لديهم مهارات القدرة على التكيّف، والتواصل الفعّال مع الآخرين، والعمل الجماعي، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية، بما فيها حل المشكلات، وإدارة الوقت، واتخاذ القرارات.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للبرامج في "مسك الخيرية" المهندس عمر نجّار: "نؤمن في مسك أن التحديّات العملية تلعب دورًا أساسيًّا في تكوين شخصية القادة، وهي تشكّل فرصة نادرة للكشف عن قدراتهم الكامنة، وتطوير مهاراتهم الشخصيّة والقيادية؛ لذلك عملنا على إعداد برنامج يسمح لشبابنا وشاباتنا خوض تجارب حقيقية محفّزة تدفعهم إلى تطوير قدراتهم، وتنمية شخصيتهم القيادية".

وأضاف: "أحد أهدفنا هو أن نُعدّ ونمكّن قادة الغد؛ لمواجهة التحديات الحقيقية، فمن خلال حثّهم على خوض تجربة تعليمية خارج جدران الصفوف التقليدية، وبعيدًا عن الشاشات الرقمية؛ نحن نوفر لهم ميزة تنافسية تمكنهم من رسم مسار واعدٍ لأنفسهم، حيث سيحصل المشاركون على مساحةٍ كافية في قلب الطبيعة لاستكشاف ذواتهم، حيث يضعون أنفسهم تحت الاختبار، ويكتشفون قدراتهم الكامنة، مما يتيح لهم فرصًا واسعة للإنجاز والابتكار".

ومن المقرر أن يقام معسكران خلال هذا الصيف، الأول لطلّاب المرحلة الثانوية للصّفين (الأول والثاني ثانوي)، فيما يفتح الثاني أبوابه لطلاب الجامعات -درجة البكالوريوس (آخر سنتين)- مع تبنّي جميع التدابير الاحترازيّة؛ للحفاظ على سلامة الجميع وفقًا لإرشادات وزارة الصحّة