شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يناقش مع نظيره الياباني تحديات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏‏عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيا، مع المندوب الدائم لليابان لدى الأمم ‏المتحدة ‏السفير إشيكاني كيميهيرو.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏‏عدد من القضايا المختلفة وبعض أبرز التحديات التي تواجه الشرق الأوسط. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏