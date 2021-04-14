أمن الطرق يحذر من غبار يخفض الرؤية بهذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه أمن الطرق تنبيهًا إلى مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من مركز حوطة بني تميم وعلى طريق الخرج ومركز قمران وعلى طريق الرين بيشة.

رياح وغبار:

وقال أمن الطرق في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأربعاء: إن الطرق المذكورة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا يأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

طقس الغد:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.



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