الهلال الأحمر بالمدينة ينفذ خطة رمضان بـ600 موظف و8 عنايات متقدمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، يوم أمس الثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك، بتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة في كامل المنطقة لعام 1442هـ، وذلك بناءً على ما تم اعتماده من هيئة الهلال الأحمر السعودي لتيسير أعمال الزيارة بالمسجد النبوي الشريف.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، مبينًا أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة والتي تبدأ من بداية شهر رمضان المبارك وتنتهي في الخامس من شهر شوال.

3 عنايات متقدمة:

ونوه السهلي إلى أن الخطة شملت تشغيل ثلاث عنايات طبية متقدمة يكون تمركزها في ساحات المسجد النبوي الشريف في أوقات الذروة، بالإضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها في باقي أوقات اليوم ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 36 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة تحوي أكثر من 45 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز منها 8 فرق للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة، مشيرًا إلى أنه يقوم على تنفيذ هذه الخطة ما يقارب 600 موظف من مختلف التصنيفات والوظائف، ويتم تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يوميًّا لتغطية صلاة التراويح والتهجد كذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة وليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة.

وبناءً على الإجراءات الاحترازية هذا العام يتم زيادة القوة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به بشكل متناسق مع أعداد المصلين حسب ما تدعي الحاجة لذلك، بالإضافة إلى ما يقارب 785 متطوعًا ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته.

ويتكون فريق التطوع النسائي من 465 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الأقسام النسائية، و320 متطوعًا رجاليًّا يعملون في الأقسام الرجالية بالمسجد النبوي في جميع الأماكن المتاحة داخل المسجد النبوي وساحاته، كما تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة، كما يشتمل التجهيز للتطوع على 8 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق، كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

غرفة عمليات:

وأبان السهلي أنه تدار هذه الخطة من قبل غرفة عمليات المدينة المنورة بعدد يقارب 40 فردًا بالاعتماد بالكامل على الأنظمة التقنية للهيئة، والتي تبدأ من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني الذي يحتوي على 9 لغات، ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة عن طريق برنامج المسعف الالكتروني ومباشرة الحالة وتقييمها وإسعافها لأقرب مستشفى وتزويد المنشأة الصحية بكامل التقرير الإسعافي للحالة بطريقة إلكترونية بالكامل، ويتم متابعة جميع مجريات البلاغ من قبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الإلكتروني وإصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج وفي أسرع وقت ممكن.

واختتم السهلي أنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن علي الزهراني والإشراف الفني والتشغيلي من قبل فريق الشؤون الإسعافية بالمنطقة والقيادة الميدانية والإدارة الطبية والإدارات المساندة.

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