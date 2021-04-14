- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أردوغان للتهنئة بشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14
شارك الخبر
الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أردوغان للتهنئة بشهر رمضان
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.
شارك الخبر
شارك الخبر