إغلاق 11 مسجدًا بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 11 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 66 يومًا إلى 590 مسجدًا، تم فتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

فتح 18 مسجدًا:

كما أشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أنه تم إعادة فتح 18 مسجدًا، خمسة بمنطقة القصيم، وأربعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي على أنه في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين، يتم الإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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