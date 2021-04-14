القبض على مقيم ترصد لعملاء المصارف وسرق ما بحوزتهم في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مقيم ترصد لعملاء المصارف وسرق مابحوزتهم.

تفاصيل العملية:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء مصارف بأحياء شرق مدينة الرياض وسرقة ما بحوزتهم، حيث بلغت الأموال التي استولى عليها (187,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.



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