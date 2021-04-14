شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يجتمع بالسفيرين الصيني والبريطاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتمع وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي مع سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن ويقينغ.

وبحث سموه مع السفير الصيني مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي السعودي الصيني، خاصة في المسارات والبرامج المعلنة مثل جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، ومبادرة العام الثقافي السعودي الصيني.

كما التقى وزير الثقافة اليوم، عبر الاتصال المرئي، بالسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثقافي بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها، وبحث آفاق التبادل الثقافي بين المملكة وبريطانيا في مختلف المسارات الثقافية.