شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: حان الوقت لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب الكلي للقوات والمعدات الأمريكية من أفغانستان ابتداءً من الأول من شهر مايو المقبل.

وقال بايدن في خطاب رسمي اليوم (الأربعاء): إن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القوات الأجنبية لن تخلق حكومة مستقرة في أفغانستان، وأن لدى الشعب الأفغاني الحق الكامل في حكم بلادهم.

وأضاف: ذهبنا إلى أفغانستان في 2001، لاجتثاث القاعدة، وسنبقي أعيننا الآن على الإرهاب، لمنع عودة القاعدة والتهديد الإرهابي، مؤكداً أن العمل الدبلوماسي والإنساني سيستمر بعد سحب القوات الأمريكية.

وشدد الرئيس الأمريكي على دعم إدارته لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، داعياً دول الجوار الأفغاني لدعم الحوار بين الطرفين.