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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - عبر الاتصال المرئي - أمس الأول على تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

رمضان.. وخدمة ضيوف الرحمن

وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى -سبحانه وتعالى-، بالحمد والشكر، على ما من به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر القرآن والرحمة والغفران، سائلا الله أن يوفقهم للصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يتقبل من قاصدي الحرمين الشريفين نسكهم وعباداتهم، ووجه أجهزة الدولة بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، والحرص على سلامتهم وأمنهم.

وأعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لإخوانه قادة الدول الشقيقة، وللمواطنين والمقيمين في المملكة، على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يكشف جائحة كورونا عن بلاد المسلمين وبلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والمزيد من الأمن والاستقرار.

المملكة والنهضة التنموية

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية متسارعة على الأصعدة كافة؛ وفق خطط وبرامج (رؤية 2030)، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة، مباركا في هذا السياق ما أعلنه ولي العهد عن مشروعات جديدة تمثل أجزاء جوهرية من الدور الريادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتجسد الجهود الرامية إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليا؛ لتصبح المملكة خلال الأعوام العشر القادمة مركزا عالميا للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.

مستجدات كورونا.. وتطورات الأحداث

واستعرض المجلس، تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وآخر الإحصاءات والمؤشرات، وما سجلته حملة التطعيم من تجاوز جرعات اللقاح لأكثر من ستة ملايين جرعة عبر أكثر من (587) مركزا في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية. وتناول مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

موضوعات وتقارير سنوية

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان (سابقا)، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للأمن السيبراني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات

أولا: اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثانيا: اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها.

ثالثا: تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رابعا: دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاما التي تضبطها وزارة الصحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

خامسا: اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

سادسا: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (379)، وتاريخ 8/9/1437هـ، على النحو الوارد في القرار.

سابعا: تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 29/3/1431هـ - وذلك على النحو الموضح في القرار.

ترقيات

- محمد بن عبدالله الحربي - مستشار اجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المرتبة 15.

- عوض بن عبدالله الشهراني - مستشار ضمان اجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المرتبة 15.

- محمد بن مكنى البقمي - مستشار تقنية معلومات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المرتبة 15.

- الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري - مستشار إداري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المرتبة 15.

- بدر بن عبدالرحمن العثمان - مدير عام الشؤون المالية بالخدمات الطبية للقوات المسلحة - المرتبة 14.

- فهيد بن شبيب القحطاني - مدير عام المستودعات بوزارة الدفاع. - المرتبة 14.

- المهندس محمد بن حمد الفيصل - مهندس مستشار مدني بالقوات المسلحة - المرتبة 14.

- خالد بن إبراهيم العتيبي - مدير عام الشؤون المالية بالقوات البرية - المرتبة 14.

- إبراهيم بن راشد الهويمل - مستشار تخطيط بوزارة الدفاع - المرتبة 14.

- عبدالرحمن بن سعود معيقل - مستشار تسويق بوزارة التجارة - المرتبة 14.

- عبدالرحمن بن سالم شكر - مستشار قانوني بوزارة التجارة - المرتبة 14.

- تيسير بن صالح راجح - مدير عام إدارة تقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط - المرتبة 14.

- عبده بن يحيى دغريري - مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بجدة - المرتبة 14.

- خالد بن ناصر الخالدي - مساعد مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة الشرقية - المرتبة 14.

- سالم بن وصل الفارسي - مدير عام مكتب التقارير بالديوان العام للمحاسبة - المرتبة 14.