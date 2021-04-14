الغذاء والدواء تصحح مفاهيم خاطئة حول 11 غذاء ومشروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صححت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقرير بثته بمناسبة شهر رمضان 11 إشاعة من الإشاعات والمفاهيم المغلوطة والمتداولة، حيال بعض المشروبات والأطعمة. الإشاعة





مشروب التوت المركز أخطر مشروب يمكن أن يدمر الجسم بسبب المواد المضافة



لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم، والفرق الحاصل بينهما هدفه تجاري



الرموز التي تبدأ بـ E على بعض المنتجات الغذائية ترمز إلى منتجات وصبغات خطيرة ضارة بالصحة ومن أشهرها E102, E150c, E151



الشعيرية سهلة التحضير تسبب السرطان لأنها تحوي مادة E-621



مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان



السوبيا تضاف لها ألوان صناعية وقد تحتوي على الكحول الإيثلي ومليئة بالفطريات والبكتيريا نتيجة لطريقة تحضيرها وشرائها من الباعة المتجولين



مشروب قمر الدين يمكن أن يكون سببا في حدوث اضطرابات لمرضى السكر كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم



يحتوي شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل بودرة، على بعض المواد الكيميائية الضارة، ومنها فوسفات الكالسيوم الذي يدمر العظام



عجائن السمبوسة جميعها تحتوي على الزيوت المهدرجة والتي قد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة



شبيه منتجات الألبان غير آمنة



بعض أنواع التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات وتعتبر مناسبة لمرضى السكري.



الحقيقة



تقيم الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة المواد المضافة ومنها الألوان الصناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية، ويسمح فقط باستخدام المواد المضافة الواردة في اللائحة الفنية السعودية رقم 2500 FD. SFDA



على ألا تتجاوز الكميات القصوى المنصوص عليها في اللائحة، للتأكد من أن الكميات المتناولة من المواد الملونة المضافة لا تزيد على الجرعة المقبولة يوميا، والتي يمكن أن يتناولها الإنسان يوميا دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته.



يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب، وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية «الحليب المبستر» وتنص على أن تكون نسبة كل من دهن الحليب في أنواع حليب البقر المبستر كالتالي:



-حليب مبستر كامل الدسم - نسبة الدهن: لا تقل عن 3% -حليب مبستر كامل الدسم - نسبة الدهن: لا تقل عن 3% -حليب مبستر قليل الدسم - نسبة الدهن بين 1% و2% -حليب مبستر خالي الدسم - نسبة الدهن لا تزيد على 0.5%





المواد المضافة قد تحمل أكثر من اسم علمي أو اسم متعارف عليه في بلد ما، لذا تم منح المواد المضافة ترميزا دوليا على شكل حرف E متبوعا بثلاثة أرقام أو أربعة كي يسهل التعرف عليها، وبخصوص تداول ما ورد في المقطع المتداول عن المواد E102, E150c, E151فهي من المواد الملونة الآمنة باستخدامها في منتجات غذائية معينة



تعتبر مادة جلوتامات الأحادية، والتي يرمز لها بـ E-621 أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق اللائحة الفنية السعودية، باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية، ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافة للأغذية.



تستخدم مكعبات مرق الدجاج معززا للنكهة في الأغذية ويعتبر المكون الرئيسي لها هو ملح جلوتامات الصوديوم أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق اللائحة الفنية السعودية ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة، ولكن مكعبات مرق الدجاج من معززات النكهة عالية الملوحة فينصح بالتقليل من استخدامها.



النسبة الضئيلة من الإيثانول الموجودة في السوبيا، والعصائر والمشروبات ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع (تخمر ذاتي) ولا تتم إضافتها إلى المنتج أو المشروب، وتوجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثلي في الأغذية.كما أن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوق من قبل الباعة المتجولين مثل السوبيا قد تفتقد إلى الشروط الصحية اللازمة للإنتاج الغذائي السليم، مما قد يؤدي لتعريض المستهلكين للخطر.



عادة يحضر مشروب قمر الدين بكميات عالية من السكر مما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم، لم يثبت علميا أن استهلاك هذا المشروب له تأثير على نسبة الكوليسترول في الدم



فوسفات الكالسيوم تعتبر مادة غير مسموح بإضافتها في المركزات السائلة أو الصلبة، وفي المشروبات المنكهة المكونة أساسا من الماء وفقا للائحة الفنية السعودية



الهيئة العامة للغذاء والدواء تؤكد على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا في المواد الغذائية، كما نصت عليها اللائحة الفنية.



جميع منتجات شبيه الألبان آمنة وكل المواد المستخدمة فيها تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.



لا يوجد دليل قاطع يثبت أن أنواعا محددة من التمور تناسب مرضى السكري أكثر من الأنواع الأخرى، إذ إن جميع الأنواع تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف أو مراحل النضج، لذا يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور وبمراجعة المختصين لتحديد الكمية المناسبة منها يوميا.

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