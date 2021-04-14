شكرا لقرائتكم خبر شرطان لتصحيح أوضاع العاملين في مكافحة الحشرات بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين عممت أمانة العاصمة المقدسة إلى الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد الذين يعملون في مكافحة الحشرات والقوارض والتطهير بسرعة تصحيح أوضاعهم بالطريقة النظامية، حددت شرطين منهما (الحصول على شهادة تأهيل صادرة من قبل الإدارة العامة للإصحاح البيئي)، فيما لوحت بتطبيق الغرامات المترتبة على عمل المؤسسات بدون ترخيص والتي تصل إلى 10 آلاف ريال.

ونشرت الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات تعميما موجها إلى العاملين في قطاع مكافحة الحشرات والقوارض والتطهير والتعقيم ونظافة خزانات المياه بدون ترخيص، أو ضمن تراخيص التشغيل والصيانة والنظافة وخلافه، إلى سرعة تصحيح أوضاعهم بالطريقة النظامية.

واشترطت من أجل التصحيح شرطين، أولا استخراج رخصة بلدية في نشاط التطهير والتبخير لإبادة الحشرات والقوارض عبر بوابة بلدي، وثانيا الحصول على شهادة تأهيل صادرة من قبل الإدارة العامة للإصحاح البيئي في مجالات المكافحة لآفات الصحة العامة والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه.

وأكدت الأمانة في تعميمها أنها ستقوم برصد المخالفين من العاملين في القطاع وتطبيق الغرامات المترتبة على عملهم بدون ترخيص والتي تصل إلى 10 آلاف ريال بحسب المادة الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

من جهة أخرى نفذت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة جولات رقابية ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية ضمن نطاق المسفلة الفرعية؛ للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت تجارية وغذائية مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما أسفرت الجولات الرقابية في نطاق بلدية بحرة الفرعية عن مصادرة وإتلاف 40 كجم من الحلويات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

تصحيح أوضاع العاملين في المكافحة من خلال:

• استخراج رخصة بلدية في نشاط التطهير والتبخير لإبادة الحشرات

• الحصول على شهادة تأهيل صادرة من قبل الإدارة العامة للإصحاح البيئي