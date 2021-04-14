تسجيل 929 إصابة بكورونا وشفاء 806 حالات

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 929 حالة مؤكدة وتعافي 806 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8935 منها 986 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 401,157 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 385,441 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 8 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6781 حالة.
ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات 401,157
إجمالي الوفيات 6781
وفيات جديدة 8
حالات شفاء جديدة 806
الحالات النشطة 8935
حالات التعافي 385,441
إصابة جديدة 929
حالة حرجة 986
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