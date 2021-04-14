تسجيل 929 إصابة بكورونا وشفاء 806 حالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 929 حالة مؤكدة وتعافي 806 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8935 منها 986 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 401,157 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 385,441 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 8 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6781 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏

إجمالي الإصابات 401,157

إجمالي الوفيات 6781

وفيات جديدة 8

حالات شفاء جديدة 806

الحالات النشطة 8935

حالات التعافي 385,441

إصابة جديدة 929

حالة حرجة 986