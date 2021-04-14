شكرا لقرائتكم خبر رصد 228 مخالفة للإجراءات الوقائية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 65 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4287 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 228 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

إلى ذلك تمكنت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من رصد ومداهمة موقعين لتحضير وتخزين المواد الغذائية بمنزلين شعبيين في حي البغدادية الشرقية، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، جرى فيها إتلاف كمية كبيرة من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر تجاوزت الطن، خلال جولات الرقابة الميدانية لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مداهمة الموقع الأول كانت خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المواقع التي تستغل البيوت الشعبية لتحضير وتوزيع المواد الغذائية، لافتا إلى أن المكان عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها، مبينا أنه جرى إتلاف 400 كجم دقيق، و300 كجم أرز، و100 كجم معجنات مجهزة للبيع، إضافة لـ 50 كجم بهارات و20 كجم لحوم، كما تم مصادرة أدوات لممارسة النشاط في الموقع.

وأضاف أن الأمانة رصدت موقعا آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية بداخل شقة استغلت لتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم، مشيرا إلى أنه تم رصد جميع الملاحظات وإتلاف 200 كجم دجاج وأسماك مجهولة المصدر ونحو 70 لترا من الألبان، وإغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية. وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية.