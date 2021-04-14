شكرا لقرائتكم خبر 118 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبوي الشريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ بداية رمضان أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة خدمة تقنية بأكثر من لغة حية، تتيح لقاصدي المسجد النبوي وقبل الوصول إليه التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة وإمكانية الصلاة بها، عبر الرابط الالكتروني https://t.co/G4rIlRSxI1amp=1.

وتسعى وكالة المسجد النبوي إلى الحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وتجنيبهم مشقة الزحام، حفاظا على أرواحهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والصحية المعتمدة.

إلى ذلك وسعيا للارتقاء بمنظومة الخدمات وتقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد النبوي وقاصديه ومن خلال مشروع التوسعة السعودية الأولى، أنشأت الحكومة السعودية محطة خاصة لإضاءة المسجد النبوي الشريف وتزويده بأحدث التقنيات المتوفرة من الإضاءة وبأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة.

آلية العمل والتحكم

توجد بالمسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له وحدات إنارة متنوعة في الشكل، والحجم والقوة الكهربائية ويتم التحكم في أنظمة الإنارة وكثافتها من خلال غرف التحكم الرئيسية، كما تسعى الوكالة إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة ودراسة تطويرها.

30 نوعا للوحدات

ويحتوي المسجد النبوي الشريف على أكثر من 30 نوعا من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد على 118 ألف وحدة.

الإنارة بالأرقام

يصل عدد النجفات إلى 304 نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة الأشكال والأحجام، كما يوجد أكثر من 8000 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة ونحو 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.

الساحات والمنائر

كما توجد كشافات تصل قوتها من 1000 إلى 2000 وات، وذلك لإنارة الساحات والمنائر، كما تم توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.