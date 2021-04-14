تطييب الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 10 مرات يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطيب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، والحجر الأسود، والركن اليماني، ومقام إبراهيم عليه السلام (10) مرات يوميا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وينفذ تلك المهام 40 عاملا لجميع أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، ويخصص 5 عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق 20 دقيقة.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيما وإجلالا لبيت الله الحرام واهتماما بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلا لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أجود أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمنتان، وبخور موركي دبل سوبر، لتطييب بيت الله الحرام وخاصة الكعبة المشرفة، حيث تستهلك يوميا 20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني، حجم التولة 12 جراما، ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.

وتكثف وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك ليتم تغطية العمل في جميع المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يوميا بواقع 60 كجم من العود الذي توفره الرئاسة.

من جهة أخرى وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة عددا من وجبات الإفطار على الصائمين والمصلين والمعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعي خالد الشلوي أنه وزعت وجبات الإفطار على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام، والمشتملة على زمزم وتمر، وراعت عملية التوزيع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بحيث وزعت على المصلين في أماكنهم تجنبا للزحام، حيث تحتوي الوجبات على تمرات وكمامة ومنديل معقم.

تطييب الكعبة المطهرة وجنباتها الشريفة:

حجر إسماعيل عليه السلام - فوانيس الحجر - الشاذروان - الملتزم - الحجر الأسود - الركن اليماني - مقام إبراهيم عليه السلام