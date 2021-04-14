استحداث 3 نقاط لبيع تذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم رمضان الحالي ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات.

وتعنى إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالإشراف على خدمة العربات المجانية وتوفيرها لمحتاجيها من المعتمرين والزوار، كما تشرف الإدارة مباشرة على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وتعمل الإدارة على تنظيم ومراقبة العربات، والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق، وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى.

منع العربات المخالفة

وتم توزيع عدة فرق ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، كما تقوم الإدارة بجولات ميدانية للتأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركتها وانتشارهم في المواقع المخصصة لها، كما تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانيا لضمان التزامهم بالتعليمات.

وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات، والتي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل «الشبيكة» عبر جسر الشبيكة، وسلم «الأرقم»، و»المروة» فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من 5000 عربة عادية، ونحو 3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة، مما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

تسخير التقنية الحديثة

وتسخيرا للتقنية الحديثة في خدمة المعتمرين والقاصدين تم توفير تطبيق (تنقل)، والذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق، ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتماني، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات الكترونيا بما يكفل التجاوب السريع معها، وتتوفر العربات الكهربائية بمقاسين، حيث يوجد مقاس بكرسي يتسع لشخص ومقاس بكرسي يتسع لشخصين، ليتمكن من لا يستطيعون قيادتها بذاتهم الاستفادة من الخدمة والاستعانة بسائق خارجي.

الطلب الالكتروني

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الالكتروني عن طريق التطبيق الخطوات التالية: (تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة)، وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد - مقعدين) واختيار عربة (بسائق أو بدون)، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- الكتروني)، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز.

إلى ذلك وضعت الرئاسة، مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام للاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من 800 مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى 10 أمتار، بينما يبلغ عرضها مترا واحدا.

وبين أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان، وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءا من البوابات الرئيسية.

من أعمال إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام:

• تعمل على تنظيم ومراقبة العربات

• التأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق

• توجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى

• خصصت الدور الأول للطواف والسعي للعربات

• يمكن الوصول إليها من 3 مداخل للمسجد الحرام

• وفرت أكثر من 5000 عربة عادية، ونحو 3000 عربة كهربائية

• جهزت 3 نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام

• يعمل في الإشراف على العربات نحو 180 موظفا على مدار الساعة