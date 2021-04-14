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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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