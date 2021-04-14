شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. " شؤون الحرمين " تحقق رقم قياسي في تنظيف صحن المطاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي في ثاني يوم من شهر رمضان، وفي مدة زمنية تقدر ب(٥ دقائق) بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأوضح سعادة مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام الأستاذ جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقم قياسي في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، حيث كان عمل متواصل بدقة عاليه لافتاً إلى ترحيل 291 طن من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان فيما تجاوزت العمالة ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

واختتم الودعاني حديثه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الادارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتقدمها الرئاسة العامة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهم الله- .