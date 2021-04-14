شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تسبب المياه الباردة على الإفطار بجلطات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم إستشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، حقيقة المنشور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بأن شرب المياه الباردة على الإفطار يسبب الجلطات.

وأكد "النمر" عدم صحة ما ذكر بهذا الشأن، لافتا إلى أن شرب المياه المثلجة على الإفطار لا يسبب جلطات القلب.

وأضاف أن تناول المياه المثلجة على الإفطار ليست مناسبة لأنها تؤثر على المعدة مؤقتاً حتى تكتسب درجة حرارة الجسم، ولكنها لاتسبب جلطات القلب.