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حقيقة تسبب المياه الباردة على الإفطار بجلطات القلب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم إستشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، حقيقة المنشور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بأن شرب المياه الباردة على الإفطار يسبب الجلطات.

وأكد "النمر" عدم صحة ما ذكر بهذا الشأن، لافتا إلى أن شرب المياه المثلجة على الإفطار لا يسبب جلطات القلب.

وأضاف أن تناول المياه المثلجة على الإفطار ليست مناسبة لأنها تؤثر على المعدة مؤقتاً حتى تكتسب درجة حرارة الجسم، ولكنها لاتسبب جلطات القلب.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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