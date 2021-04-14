بالفيديو.. «التقاعد» تكشف الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التقاعدية

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن هناك فرقًا بين مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التقاعدية.

وقالت المؤسسة خلال مقطع بثته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن المستحقات التقاعدية تقوم المؤسسة بتسويتها وصرفها بناء على أنظمة التقاعد، أما مستحقات نهاية الخدمة فتقوم آخر جهة عمل، عمل بها الموظف بتسويتها وصرفها.

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