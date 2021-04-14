الإطاحة بمقيم في الرياض استولى على 187 ألف ريال من عملاء المصارف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط المتهم الذي ترصد لعملاء مصارف بأحياء شرق مدينة الرياض وسرقة ما بحوزتهم، حيث بلغت الأموال التي استولى عليها (187,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.