«الشؤون الإسلامية»: تخصيص خطبة الجمعة للتحذير من دفع الزكاة لجهات مجهولة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ جميع خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تُقام فيها صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 4/9/1442هـ، للحديث عن بيان أحكام الزكاة والصدقات وتوعية الناس وتحذيرهم من دفعها لجهات خارجية مجهولة.

كما يتناول الخطباء عدم دفع المسلم زكاته وصدقاته إلاّ لمستحقيها سواءً أخررجها بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها.

ويأتي تخصيص هذا الخطبة ضمن الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع حول بعض الأمور التي يحسن التنبيه لها وتسهم في حماية المجتمع وحفظ الأمن ونشر الوسطية والاعتدال، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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