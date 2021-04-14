«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات برد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية جنوبًا بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج لمائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم المناطق غدا بالدرجة المئوية: