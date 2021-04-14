السديس يوجه بتكثيف الجولات للتأكد من الالتزام بالاحترازات خلال رمضان

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على عدد من الإدارات بمقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة.

واطلع السديس على الإجراءات الاحترازية المطبقة، مشددًا على استمرارية الالتزام بالبروتوكولات الصحية، كالتباعد الجسدي وعدم المصافحة، والتقيد بارتداء الكمامات الطبية.

وأشاد السديس، بالوعي الصحي لمنسوبي الرئاسة العامة، مؤكدًا أن دورهم مهم في حماية قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين؛ من فيروس كورونا.

كما وجه السديس باستمرارية الإدارات المعنية القيام بالجولات الميدانية لملاحظة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك.

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