الحصيني يوضح المناطق المتأثرة بسحب السريات الممطرة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، تأثير «سحب السريات» الممطرة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ هناك سحبًا تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكل سحب السريات، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية.

وأضاف، أن السحب الممطرة والرعدية وحبات برد تكونت عصرًا على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران، وعلى أجزاء من الشرقية والكويت، منبها إلى هبوب رياح وغبار.

يشار إلى أن موسم «السرايات» سمى بهذا الاسم لأن السحب «تسري»، خلاله من مكان إلى آخر بحلول المساء، ويتّصف بهطول أمطار ذات صفات معينة؛ لأنها تهطل في بقع معينة دون أخر، وتتأثر دول الخليج خلاله بموجات هوائية بسبب تغيير مفاجئ بمناطق الضغط الجوي.

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