«المعلمي» يلتقي مسؤولًا كوريًّا لبحث عدد من القضايا المختلفة

الرياض - محمد عبدالله - تبادل الآراء مع مندوب كوريا الجنوبية بالأمم المتحدة
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال عدد من القضايا المختلفة.
حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
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