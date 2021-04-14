بالفيديو.. «الزعاق» يحذر من دخول الأودية والشعاب: مرتع للهوام السامة

حذَّر المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، من الأودية ومجاري الشعاب خلال هذه الأيام.

وقال الزعاق في تصريحات لقناة «العربية»، إنَّه يجب تجنُّب الولوغ في بطون الأودية ومجاري الشعاب في كل الأزمنة؛ لأنها تكون في الصيف مراتعًا للهوام السامة، وتكون في غيره مجاريا للسيول؛ فهي تمثل خطورة بالغة خاصة في الأمطار الفجائية كحال أمطارنا هذه المسماة بـ«أمطار الصيف»؛ فأمطارها غزيرة وأوديتها جارفة.

وتابع: إنَّ الأودية أنواع وأخطرها تلك التي تنبع من ثنايا المرتفعات كحال جبال الحجاز وجبال تهامة وسلطنة عمان ومرتفعات اليمن، ومن شدة اهتمام العرب بالأودية جلعوا لها أسماء تميزها عن بعضها واحترموها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس غد الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مرجحًا أن تكون مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها. كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

اقرأ أيضًا:

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على 5 مناطق بالمملكة في ثاني أيام رمضان