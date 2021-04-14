بالفيديو.. ما سبب تسمیة محافظة الأحساء بھذا الاسم؟

يعود تاريخ محافظة الأحساء التي تقع شرقي المنطقة الشرقیة إلى 5 آلاف عام، فما سبب تسمیتھا بھذا الاسم؟

وكشف برنامج "لیلى" المذاع عبر قناة SBC، عن أن المیاه التي تأتي من الموارد الطبیعیة إن لم تتبخر أو تجف فإنھا تلتمس طريقھا بین حبیبات الرمل، حتى إذا وصلت إلى طبقة صخرية استقرت ھناك وصارت أشبه بمخزن طبیعي للمیاه، وھنا يصبح المشھد عبارة عن صخر يعلوه ماء تعلوه رمال.

وأشار إلى أن العرب يطلقون على ھذه الحالة اسم "حسي"، مبیًنا أنه إذا امتلأت منطقة ماء بأكثر من "حسي"، أطلق علیھا اسم الأحساء، ولفت إلى أنه من ھنا جاء اسم مدينة الأحساء العريقة التي يمتد تاريخھا لأكثر من 5 آلاف عام، وكانت ملتقى لحضارات عدة.

وكانت موسوعة جینیس للأرقام القیاسیة أدرجت الأحساء العام الماضي كأكبر واحة نخیل في العالم، لاحتوائھا على أكثر من 5.2 ملیون نخلة.

وتعد الأحساء إحدى الوجھات السیاحیة في المملكة، ومن أھم مواقعھا المسجلة لدى قائمة التراث العالمي لمنظمة الیونسكو.

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