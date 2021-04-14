متحدث «الزكاة والدخل»: 4 أهداف تحققها خدمة زكاتي للمزكين

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، إن خدمة «زكاتي»، اختيارية وتختص بالأفراد.

وأضاف «الحربي» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن تلك الخدمة تستهدف توفير الوقت والجهد على الأفراد لتيسير أداة زكاتهم، بما يضمن وصول الزكاة للمستحقين لدى الضمان الاجتماعي.

وتابع، أن الهيئة تقدم الخدمة عبر التطبيق وهاتف زكاتي وتم تطويرها بإضافة خدمة جديدة من خلال خدمات «السداد»، و« Apple Pay».

واستكمل «الحربي»، إن تطبيق زكاتي يقوم بحساب الزكاة للفرد ويتم تحديد مقدار الزكاة وإصدار فاتورة بمبلغ الزكاة المستحق ويستخدم التطبيق جميع القنوات البنكية الآمنة يوفر رسائل تذكيرية للمزكين.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعت الأفراد من المواطنين والمقيمين إلى إخراج زكاتهم – اختيارياً –، عبر تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، أو بوابة (زكاتي) الإلكترونية، أو عبر الاتصال على هاتف (زكاتي) على الرقم 19993.

وبينت الهيئة، بأن خدمة (زكاتي) تُتاح للعام الرابع على التوالي، بعد أن حققت أرقاماً ونجاحاتٍ قياسية خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن مبالغ الزكاة المُحصَّلة يتم توجيهها مباشرة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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