جهات خارجية مشبوهة تدعو لجمع التبرعات

ويأتي تعميم الوزير الذي أصدره اليوم استناداً لما ورد للوزارة بشأن ما رصدته الجهات المختصة من قيام جهات خارجية مشبوهة على شبكة الإنترنت، تدعو لجمع التبرعات خارج المملكة، وقد ينساق البعض للتبرع وإجراء التحويل المالي لها، وأهمية التنبيه بخطورة تلك المواقع.
يذكر أن تعميم وزير الشؤون الإسلامية يأتي في إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع حول بعض الأمور التي يحسن التنبيه لها، والتي تساهم في حماية المجتمع وحفظ الأمن ونشر الوسطية والاعتدال، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.
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