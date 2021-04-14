جهات خارجية مشبوهة تدعو لجمع التبرعات

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ كافة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادم الموافق الرابع من رمضان لعام 1442هـ، للحديث عن بيان أحكام الزكاة والصدقات وتوعية الناس وتحذيرهم من دفعها لجهات خارجية مجهولة، وألا يدفع المسلم زكاته وصدقاته إلا لمستحقيها، سواءً أخرجها بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها كمنصة «إحسان» ومنصة «فرجت» ومنصة «جود للإسكان»، وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

ويأتي تعميم الوزير الذي أصدره اليوم استناداً لما ورد للوزارة بشأن ما رصدته الجهات المختصة من قيام جهات خارجية مشبوهة على شبكة الإنترنت، تدعو لجمع التبرعات خارج المملكة، وقد ينساق البعض للتبرع وإجراء التحويل المالي لها، وأهمية التنبيه بخطورة تلك المواقع.

يذكر أن تعميم وزير الشؤون الإسلامية يأتي في إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع حول بعض الأمور التي يحسن التنبيه لها، والتي تساهم في حماية المجتمع وحفظ الأمن ونشر الوسطية والاعتدال، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.