الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي (1442-1443هـ). وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة أن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ/1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق بالخدمة العسكرية بدءا من يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) بدءا من يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ.

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة على الرابط التالي https://afca.mod.gov.sa للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، كما طالبت اللجنة الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل.