الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة على الرابط التالي https://afca.mod.gov.sa للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، كما طالبت اللجنة الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل.
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