السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و 769 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و 769 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.

// انتهى //

22:28ت م

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واشنطن 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و 769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.// انتهى //22:28ت م0228

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