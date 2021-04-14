السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة



نجران 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

اطمأن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران هاتفيًا بمدير مكتب صحيفة الرياض بالمنطقة علي عون اليامي للاطمئنان على صحته، إثر إجرائه لعملية قلب مفتوح مؤخراً ، سائلاً الله تعالى له الشفاء العاجل.

كما قدم سموه تعازيه لحشان الكربي في وفاة سالم بن صالح بن حريق الكربي نائب آل لعسم الكرب، وقدم تعازيه لعضو مجلس منطقة نجران سابقا حسين بن أحمد آل مرضمة في وفاة زوجته، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وعبّر حشان الكربي وحسين آل مرضمة عن الشكر لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل شر ومكروه.

// انتهى //

21:28ت م

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