السعودية اليوم / أمطار على ظهران الجنوب



ظهران الجنوب02رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

20:00ت م

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