السعودية اليوم / خطباء الجوامع والمساجد يتناولون في خطبة الجمعة القادمة أحكام الزكاة والصدقات وتوعية الناس من المواقع المشبوهة



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

يتناول خطباء الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة في خطبة الجمعة القادمة أحكام الزكاة والصدقات، والتحذير من دفعها لجهات خارجية مجهولة، وألا يدفع المسلم زكاته وصدقاته إلاّ لمستحقيها سواءً أخرجها بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها لمستحقيها كمنصة "إحسان"، ومنصة "فرجت"، ومنصة "جود للإسكان"، وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

ويأتي تخصيص هذا الخطبة في إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع حول بعض الأمور التي يحسن التنبيه لها وتسهم في حماية المجتمع وحفظ الأمن ونشر الوسطية والاعتدال، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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19:59ت م

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