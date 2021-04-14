شكرا لقرائتكم خبر عن «رقم قياسي».. تنظيف المطاف في 5 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، غسل المطاف في وقت قياسي ثاني يوم من شهر رمضان، وفي مدة زمنية تقدر بـ(٥ دقائق) بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، إذ كان عمل متواصل بدقة عالية لافتاً إلى ترحيل 291 طن من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان فيما تجاوزت العمالة ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.