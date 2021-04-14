شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: ضرورة مشاركة دول الخليج في مفاوضات فيينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في المفاوضات الجارية بين الدول الدائمة العضوية وألمانيا وإيران ، والمتعلقة بالاتفاق النووي الخاص ببرنامج إيران النووي.

وشدد الأمين العام في رسائل وجهها اليوم إلى وزراء خارجية كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس التعاون مساهم رئيسي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وأن المفاوضات الجارية الآن في فيينا يجب أن لا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل يجب أن تشمل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية والمسيرات.

وحذر الأمين العام إلى أن الإعلان عن بلوغ ما نسبة %60 من تخصيب اليورانيوم مؤشر خطير ومقلق لأمن المنطقة والعالم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التطور الخطير والمهدد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.