شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية : معدلات انتظام الطلاب للاختبارات "مطمئنة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطّلع المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي اليوم على سير الاختبارات في 1819 مدرسة، وذلك في إطار البرنامج الإشرافي لمتابعة الاختبارات لنصف مليون طالبة وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأكد الدكتور العتيبي أن نتائج مؤشرات أداء اليوم الأول والثاني في 11 مكتبا تابعا لتعليم الشرقية ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات للاختبارات كانت مطمئنة وفي اتجاهها الصحيح ، مشيراً إلى أن كل مدرسة في المنطقة كان لديها خطط بديلة جاهزة للتطبيق في مقارّ الاختبارات داخل المدارس مجهزة بالكامل .

وأضاف أنه تم وضع حلول للجوانب الفنية والتقنية بإسهام فاعل من قادة المدارس ، مشيراً إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال مدة الاختبارات في كل مدرسة وبجميع المكاتب وفقاً للخطط المعدة مسبقاً.