شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة المقبلة تحذر من توجيه الصدقات لجهات مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ كافة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 4 / 9 / 1442 هـ للحديث عن بيان أحكام الزكاة والصدقات وتوعية الناس وتحذيرهم من دفعها لجهات خارجية مجهولة ...

كما نص التوجيه على الحث على دفع الزكاة والصدقة لمستحقيها سواءً أخرجها المسلم بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها كمنصة "#إحسان" ومنصة "فرجت" ومنصة "جود الإسكان" وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية...

ويأتي التوجيه استناداً لما ورد للوزارة بشأن ما رصدته الجهات المختصة من قيام جهات خارجية مشبوهة على شبكة الانترنت تدعو لجمع التبرعات خارج المملكة وقد ينساق البعض للتبرع وإجراء التحويل المالي لها وأهمية التنبيه بخطورة تلك المواقع.