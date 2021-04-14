شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يبحث المستجدات الدولية مع المندوب الدائم لكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيا- بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال عدد من القضايا المختلفة. حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.