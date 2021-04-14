اخبار السعوديه

المعلمي يبحث المستجدات الدولية مع المندوب الدائم لكوريا الجنوبية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يبحث المستجدات الدولية مع المندوب الدائم لكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏ وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏ حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا