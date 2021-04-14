شاهد.. بردية رنية تنقل الأجواء السيبيرية إلى الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت بردية رنية التي هطلت عصر اليوم الأربعاء أجواء سيبيريا إلى شرق الطائف حيث تساقطت حبات البرد وبغزارة واكتست الأرض باللون الأبيض.

وأظهر مقطع فيديو متداول البرد الكثيف الذي تساقط على قمم الجبال والمرتفعات وغطى الأرض بشكل كثيف في رنية.

حالة الطقس غدًا

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الخميس استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.



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