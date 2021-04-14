الأرصاد : نشطة مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بأمطار وحبات البرد

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

حالة الطقس في مكة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا بتكوّن سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 7 مساءً. بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

طقس الرياض في رمضان

وكان مركز طقس العرب قد توقع في تقرير له عن حالة الطقس في الرياض خلال شهر رمضان أن تتأثر منطقة الرياض بما فيها العاصمة بأحوال جوية غير مستقرة بشكل يومي، بحيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار على فترات متفرقة، قد تترافق بالرعد أحيانًا، وربما نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.