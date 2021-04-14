برنامج الراحل يواصل في موسمه الخامس رصد شخصيات في ذاكرة الوطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتبر الإعلامي محمد الخميسي أن برنامجه الحواري الوثائقي “الراحل” سيستمر للعام الخامس على التوالي عبر روتانا خليجية في رصد شخصيات في ذاكرة الوطن.

وبين أن الموسم الجديد يتضمن حلقات منوّعة، تم تدشينها بحلقتين متتاليتين لإحياء ذكرى الشاعر الكويتي الراحل فايق عبدالجليل الذي قدم مجموعة من أشهر أعمال فنان العرب محمد عبده مثل أبعاد ووهم، حيث يرصد البرنامج أسرار أسره على مدار 15 عامًا، ومعاناته وأسرته خلال هذه الفترة.

تكريم الشخصيات البارزة الراحلة

وذكر الخميسي أنه سيتم تكريم المزيد من الشخصيات البارزة التي رحلت عن عالمنا وتألقت في العديد من المجالات المتنوعة مثل والأدب والشعر والثقافة بشكل عام والدين والسياسة والفن والرياضة، لإحياء ذكراهم وتسليط الضوء على مسارات حياتهم وإنجازاتهم البارزة، ليكونوا قدوة للأجيال الشابة والمستقبلية.

ونوه الخميسي أن الحلقات ستتضمن تنوعًا بالنسبة للشخصيات التي سيحتفي بها البرنامج، مبينًا أنه تم اختيار شخصيات بارزة من كافة مناطق المملكة، إلى جانب التركيز أكثر على تقديم حلقات عن شخصيات خليجية بارزة، وتمنى أن يواصل البرنامج في حلقات موسمه الخامس نجاحه الجماهيري والنقدي في آن واحد، محققًا نسب مشاهدة عالية عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

برنامج الراحل وثائقي بامتياز

وأشار إلى أن برنامج الراحل ينتمي لنوعية البرامج الوثائقية التي تسهم في تكوين أكبر مكتبة أرشيفية مرئية وصوتية توثق حياة الرواد الذين رحلوا عنا تكريمًا ووفاءً لهم، وأنه يتم اختيار الشخصيات صاحبة البصمة في السياسة والثقافة والإعلام والرياضة والفن، والرموز الذين قدموا الكثير من الإنجازات والأعمال الخالدة ورحلوا تاركين وراءهم تراثًا غنيًا يستحق التأمل والتكريم، حيث يتناول أهم المحطات الاجتماعية والعملية والأسرية في حياة هؤلاء.



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