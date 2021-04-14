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شكرا لقرائتكم 8000 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات الحركة في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
8000 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات الحركة في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - الرياض
وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام، للاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.
تظهير سجاد المسجد الحرام
وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠ أمتار، بينما يبلغ عرضها مترًا واحدًا.
تحديد المداخل بالألوان
وبين أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءًا من البوابات الرئيسية.
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