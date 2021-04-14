8000 مشاية بلاستيكية تحدد مسارات الحركة في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشايات بلاستيكية متعددة الألوان داخل وخارج المسجد الحرام، للاستدلال والإرشاد المكاني لتحدد ألوانها المرتبطة بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، ومساعدة كبار السن ومن يعانون من المشي بدون حذاء، إضافة إلى تغطيتها المناهل، وتكون مانعة للانزلاق.

تظهير سجاد المسجد الحرام

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أن هذه المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام يصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ مشاية متعددة الألوان، وأن طول الواحدة يصل إلى ١٠ أمتار، بينما يبلغ عرضها مترًا واحدًا.

تحديد المداخل بالألوان

وبين أن الألوان الموجودة في المشايات أربعة ألوان وهي: البيج، والأخضر، والرصاصي، والعودي، تستخدم لتحديد المداخل والأبواب، وأن الهدف من وضع المشايات البلاستيكية هو تحديد مسارات حركة الحشود للوصول إلى صحن المطاف، بدءًا من البوابات الرئيسية.

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