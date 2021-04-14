رمضان صبحي يقع ضحية رامز عقله طار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي ضحية مقلب برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه رامز جلال على قناة MBC1 ويتم تصويره في السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

رمضان صبحي الضحية الثانية

ويعتبر رمضان صبحي هو الضحية الثانية الذي يقع في فخ رامز عقله طار حيث كان الفنان أحمد سعد هو أول ضحايا البرنامج الرمضاني 2021 .

وقد بدت على صبحي الصدمة والخوف حين طلب منه القفز في الماء بعدما تعطلت لعبة الموت أو كبسولة الهوب دروب على عكس أحمد سعد الذي لم يتردد في القفز.

ضيوف رامز عقله طار

ومن بين الأسماء التي سيتم استضافتها في برنامج رامز عقله طار إضافة إلى الفنان أحمد سعد ورمضان صبحي، كل من، سمية الخشاب، الفنانة ويزو، ريهام حجاج، وضمن القائمة أيضًا عدد من لاعبي كرة القدم المصريين وهم ملك قورة، محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، مجدي قفشة لاعب الأهلي، محمد هاني لاعب الأهلي، مروان محسن لاعب الأهلي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

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