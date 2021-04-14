موعد تسجيل الصف الأول في المملكة العربية السعودية 1443

التعلم في الصغر كالنقش علي الحجر، وعليه يهتم كثير من الآباء علي تعليم أبناءهم الصغار وحرصهم علي الذهاب إلي المدارس يومياً، وذلك لتلقي العلم المناسب لهم، وليس العلم فحسب، فالمدرسة تُعتبر البيئة المربية الثانية للطفل ، وذلك حرص كثيرون داخل المملكة العربية السعودية سواء من أبناء السعودية أو غير السعوديين المقيمين بها علي البحث علي مواعيد تسجيل الصف الأول للعام الجديد الموافق 1443، ومن أجل ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في الفترة السابقة علي تحديد موعد تقديم طلاب الصف الأول في المدارس السعودية العامة المختلفة حتي المدارس الأهلية والدولية منها علي مستوي كل المناطق المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية والبدء بتسجيلها، كما حرصت الوزارة علي أن يتم ذلك من خلال تنظيم وترتيب عملية التقديم من قبل أولياء أمور الطلاب من أجل تيسير عملية التقديم حيث يتم ذلك عن طريق تقسيم وتحديد مواعيد محددة لطلاب الصف الاول للتقديم فيها مع الحرص أن يتم فتح باب التقدم للمرحلة التي تلي الصف الأول، وسنتناول فيما يأتي عزيزي القارئ جميع التفاصيل المتعلقة بمواعيد تسجيل الصف الأول في جميع مدارس المملكة العربية السعودية.

مع بدايات عام 2021، قررت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد تسجيل الصف الأول في المدارس السعودية العامة حيث تتميز بتنوعها واختلافها ووجود العديد منها على مستوى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية المختلفة، فمنها مدارس التعليم العام، ومنها أيضاً الأهلية، والدولية وكذلك مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك المدارس الأجنبية التي يرغب بعض أولياء الأمور في التسجيل فيها..ويتم التسجيل في تلك المدارس علي أكثر من مرحلة وذلك بناءً علي انتهاء كل مرحلة علي الموعد الخاص بها، أو الاستكفاء بالاعداد المطلوبة المقدمة لديها حتي يتم الانتقال الي المرحلة التالية لها.

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فتم تحديد المواعيد الخاصة لطلاب الصف الأول لمرحلة التقديم في المملكة وتم تقسيمها الي مراحل حتي تستوعب المدارس الأعداد الكافية لها، وهي كالتالي:-

المرحلة الأولي، حيث بدأت هذه المرحلة في الفترة الماضية وذلك في يوم 11 من جمادي الأول 1442، الموافق 24 من شهر يناير 2021، وانتهي التسجيل في هذه المرحلة يوم 24 جمادي الآخر الموافق 6 من شهر فبراير.

المرحلة الثانية، حيث بدأت بفتح التسجيل واستقبال أعداد الطلاب بها وذلك في يوم 24 من جمادي الآخر الموافق 6 فبراير، حتي يتم الانتهاء منها وذلك في 19 من شهر صفر الموافق 26 من شهر سبتمبر.

المرحلة الثالثة، حيث قامت بفتح باب التسجيل فيها في يوم 26 فبراير موافقاً 14 من شهر رجب حتي يتم الانتهاء من التسجيل في هذه المرحلة إلى انتهاء الأماكن الفارغه في يوم 19 من شهر صفر، الموافق يوم 26 من شهر سبتمبر.

وبعد انتهاء المدراس من تسجيل المرحلة الثالثة، تبدأ بفتح المرحلة الرابعة والتسجيل بها علي أن تمنح للطلاب الذين تتجاوز أعمارهم بين ستة أشهر الا ثلاثة أشهر، الي احدي عشر عاماً وثلاثة أشهر، حيث أن هذه المرحلة خاصة بتقديم الطلاب غير السعوديين المقيمين في السعودية ويتم التعامل معهم علي أنهم سعوديين.

ونهاية رأينا حرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية علي اهتمامها بفتح باب التسجيل لتقديم طلاب الصف الأول في جميع مدارسها بجميع أحيائها، وأيضاً حرصها علي أن يتم بأكثر من مرحلة وذلك حتي تستوعب جميع الطلاب بكافة أعدادهم، ولم تكتف بذلك بل أيضاً شملت حتي الطلاب الغير السعوديين المقيمين بمملكاتها وذلك حتي يتمكنوا من الذهاب إلي المدرسة والحصول علي العلم والتعلم.. فدعوة إلي أولياء الأمور الاهتمام بمتابعة التسجيل والحرص علي التقديم في المواعيد المناسبة.. حتي يلحق أبنائهم مع أقرانهم للتعلم معهم في نفس المرحلة العمرية التعليمية.