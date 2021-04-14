موعد أذان الفجر اليوم 15 أبريل 2021 في المملكة العربية السعودية

مع بداية شهر رمضان الكريم يحرص المسلمون فيه علي معرفة مواعيد الصلاة ومواقيتها في مختلف البلدان والمناطق ولذلك ليتثني لهم معرفة وقت السحور، والإمساك ومواعيد الإفطار ومن أهمهم موعد أذان الفجر فعلي أساسه يبدأ الفرد بحساب الوقت المناسب للسحور، وبدأ الإمساك وعقد النية لصوم أيام رمضان.ومن أهم البلدان المملكة العربية السعودية، حيث يتطلع الكثير للبحث عن مواعيد الصلاوات عامة وصلاة الفجر خاصة..كما أن توقيت السعودية مناسب لمعظم البلدان فبمعرفة موعد أذان الفجر تتنبأ هذه البلاد الأخري بتوقيت صلاتها أيضا. وفيما يلي سنتعرف علي موعد أذان الفجر اليوم بالمملكة العربية السعودية.

فأهمية أذان الفجر حيث بقدومه يعلن بداية الصوم وإمساك المسلم عن الأكل والشرب وذلك حتي موعد أذان المغرب حيث بداية الإفطار، وعلي المسلم أيضاً أن يتحري الفجر الصادق من الفجر الكاذب كما جاء في قوله في الآية الكريمة “وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل”

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موعد أذان الفجر في أول يوم في المملكة العربية والسعودية:-فموعد أذان الفجر يختلف بإختلاف مناطق المملكة العربية السعودية حيث أذّن الفجر في تمام الساعة الخامسه الإ ربع مساءً وذلك بتوقيت مكة المكرمه، وفي المدينة المنوره 4:41 دقيقة، كما شهدت العاصمة الرياض موعد الأذان في تمام الساعه 4:12 دقيقة.

تشمل المدة بين صلاة الفجر والاقامة ما يُقارب الثلث ساعة علي الرغم من أن المدة بينهم لاتتجاوز من خمس الي عشر دقائق في باقي آذان الصلوات الأخرى، وذلك للتيقن من الفجر الصادق والفجر الكاذب، وحتي يستعد المسلمون لإقامة للصلاة.

وبذلك نكون قد عرفنا موعد أذان الفجر في أول يوم في شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، حتي تحرص بعد ذلك علي تحري مواعيد أذان الفجر كل يوم، ولذلك حتي تستعد للسحور في الوقت المناسب وتمسك قبل أذان الفجر حتي تعزم علي قضاء النية والإستعداد للذهاب لصلاة الفجر، وإقامتها في وقتها المناسب وعدم تأخيرها عن موعدها.وعملاً بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم “ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها”.