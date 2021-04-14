الموعد الأساسي في نزول راتب رمضان 1442 بالمملكة العربية السعودية

بحلول شهر رمضان المبارك، يتطلع الكثير إلي الإجتهاد في هذا الشهر الكريم من حيث الصوم، وقراءة القرآن الكريم، واقامة صلاة التروايح، وليست العبادات مقتصرة فقط علي الصوم والصلاة وقراءة القرآن، فالعمل عبادة مع احتساب نية هذه العبادة بالتقرب الي الله، بتأدية العمل واتقانه والسعي علي المال الحلال، وإعمار خلافة الله في أرضه، وعلي الرغم أن العمل عبادة، واجتهاد، ومشقة، ولكن اكتساب المال من أجله رخصة من الله تعالي، بل هو أيضاً حق مكتسب جزاء علي تأدية العمل ، ونيل الأجر عليه واجب علي الدولة أن تعطيه للعاملين بها، جزاء وشكراً لهم علي تأدية أعمالهم، لذلك يتطلع كثير من الموظفين لمعرفة رواتب العمل التي سوف تنزل في شهر رمضان و لاسيما مع تقليل ساعات العمل في هذا الشهر المبارك لمدة لا تزيد عن ست ساعات، لذلك قام البنك المركزي كعادته كل عام بتحديد المواعيد الأساسية والرسمية للحصول علي العطل الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك وأيضاً عيد الأضحي المبارك، كم حدد أيضا التحويلات المالية الرسمية التي يحصل عليها جميع الموظفين والمتقاعدين داخل السعودية خلال شهر رمضان المبارك، وسنستعرض فيما يلي المواعيد الرسمية لنزول الرواتب، وأيضا المواعيد الرسمية للبنوك داخل المملكة.

تحرص دائماً البنوك علي تقديم جميع الخدمات الاساسية لكافة المواطنين المقيمين في السعودية، خاصة إذا كانت هذه الخدمات تتعلق بتقديم مبلغ مالي أو سحبه، حيث أن هذه المواعيد تختلف من بداية العام، وتختلف أيضاً بحلول شهر رمضان وأيضاً مع اختلاف أوقات الدوام في العمل وخاصة في شهر رمضان عن باقي الأشهر وذلك حتي يتمكن جميع الموظفين والعاملين داخل السعودية بأداء وظائفهم وأعمالهم داخل البنوك علي أكمل وجه، وأيضاً اغتنام الشهر الكريم من حيث الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، مع حرص المملكة أيضاً علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحتزازية لحماية الموظفين العاملين داخل البنوك من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع حرصها أيضاً علي منع التكدسات التي تحدث داخل البنوك. فمن المعروف أن رواتب الموظفين العاملين داخل السعودية، يتم صرفها في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، فبحلول شهر رمضان علي غرار كل شهر من المتوقع ان يتم صرف الراتب في يوم 27 من شهر ابريل 2021 الموافق يوم 15 من شهر رمضان 1442، وبذلك يحصل الموظفون علي رواتبهم بمنتصف شهر رمضان.

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تحرص المملكة أيضاً علي الاهتمام بالمتقاعدين من أجل الحصول علي معاشهم ورواتبهم، حيث تحدد لهم أياماً يقومون فيها باللجوء إلي البنوك وذلك للحصول عليها،وذلك في يوم الخامس والعشرين من كل شهر، وفي خلال شهر رمضان يتم صرفها يوم 25 من شهر أبريل 2021 والذي سيوافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 1442.

لقد قام البنك المركزي بالإعلان عن أوقات العمل للموظفين داخل البنوك حيث تخلتف هذه المواعيد في شهر رمضان لاسيما عن باقي الشهور ، حيث يبدأ العمل بشكل رسمي في الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعه الرابعة مساء، بشرط ألا تزيد ساعات العمل عن ست ساعات، فينبغي علي جميع الموظفين التواجد بشكل رسمي داخل البنك في هذه الأوقات. فإذا كنت تريد سحب مبلغ أوإيداع رصيد، فعليك التوجه إلي أحد البنوك المنتشرة في جميع مناطق السعودية وذلك منعاً للتكدسات، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم اتخاذ مواعيد العطل الرسمية لعيد الفطر المبارك وذلك يوم الإثنين الموافق 10 من شهر مايو حتي يوم الإثنين الموافق 17 من شهر مايو، علي أن يستكمل الموظفين العودة الي أعمالهم مرة ثانيه.

تسائل كثير من العمال عن مواعيد العمل الرسمية التي سيكون عليها هذا البنك خلال شهر رمضان ، حيث أوضح البنك المركزي بأن مواعيد العمل ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعة الرابعة مساء، وذلك حتي يتمكن جميع العملاء داخل المملكة بالذهاب إلي البنك وقضاء مصالحهم في هذا الوقت.

وهو من البنوك المشهوره داخل السعودية، حيث يقدم الكثير من الحلول المادية سواء صرف أو إيداع، فتم التعاون مع الإدارة العامة بهذا البنك الأهلي للعمل بشهر رمضان،وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصراً، فيمكنك الذهاب الي البنك في هذه الاوقات، ويمكنك أيضاً علي الاطلاع علي المواقع الالكترونية لهذا البنك لتستفيد من الخدمات المتنوعة التي يقدمها.

وبإنتهاء هذا المقال نكون قد غطينا مواعيد نزول رواتب الموظفين وحتي المتقاعدين داخل السعودية، وأيضاً معرفة مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان داخل البنوك المختلفة، ومواعيد العطلات الرسمية لعيد الفطر، فهنيئاً للموظفين على رواتبهم استحقاقاً لتأدية أعمالهم في رمضان ونأمل أن تساعدهم الرواتب علي مشتريات رمضان، والتجهيز لعيد الفطر المبارك!